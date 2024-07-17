Самый сложный период, выжить будет непросто: в Грузии назвали точные сроки завершения войны на Украине — доживут далеко не все

11:41, 17 июл 2024

В свете приближающихся выборов в Грузии лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили выступил с неожиданным прогнозом о будущем мировой политики. Его заявление, сделанное на первом агитационном мероприятии, вызвало широкий резонанс как внутри страны, так и за её пределами.

По мнению Иванишвили, мировая политическая арена стоит на пороге значительных изменений. Он связывает эти перемены с предстоящими президентскими выборами в США, предполагая, что победа Дональда Трампа может стать ключевым фактором в разрешении глобального противостояния между Россией и Западом. Особое внимание политик уделил ситуации в Украине, предположив, что конфликт может завершиться вскоре после смены администрации в Белом доме.

«Мы ожидаем, что уже в январе следующего года, когда новый президент США вступит в должность, появится реальная возможность для установления полноценного мира», — заявил Иванишвили.

Эту информацию распространило новостное агентство Civil Georgia, ставшее первоисточником цитат политика.

«Нам предстоит пережить, возможно, самый сложный период за последнее время. Через год глобальные и региональные интересы претерпят изменения, что неизбежно отразится на положении Грузии», — отметил он.

Лидер «Грузинской мечты» подчеркнул критическую важность ближайшего года для Грузии.

Иванишвили не скрывает своих опасений относительно предстоящих трудностей. По его словам, не все страны смогут преодолеть этот период без серьезных потерь. Особую тревогу у него вызывает ситуация в Украине. Однако, говоря о перспективах Грузии, политик настроен оптимистично. Он видит будущее страны в роли посредника между Западом и Востоком, что может открыть новые возможности для развития.

Стоит отметить, что прогнозы Иванишвили во многом опираются на предвыборные обещания Дональда Трампа. Бывший президент США неоднократно заявлял о своем намерении быстро урегулировать конфликт в Украине в случае возвращения в Белый дом. Однако реальность международной политики может внести свои коррективы в эти планы.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: gettyimages.co.uk