«Тогда придется»: Байден меняет акценты в президентской гонке — воля Бога больше не имеет значения, названо условие его выхода на пенсию

11:46, 17 июл 2024

В интервью телеканалу BET президент США Джо Байден затронул важную тему, волнующую многих американцев — влияние его здоровья и возраста на возможность участия в предстоящих президентских выборах.

Байден четко обозначил свою позицию по вопросу здоровья. Он заявил о готовности прислушаться к мнению медицинских специалистов и отказаться от участия в предвыборной гонке, если врачи обнаружат у него серьезные проблемы со здоровьем.

«Я внимательно отнесусь к рекомендациям докторов, если они выявят существенные проблемы с моим здоровьем», — подчеркнул президент.

Интересно, что Байден рассматривает свой возраст не как недостаток, а как преимущество. По его мнению, прожитые годы являются источником мудрости и опыта, необходимых для управления страной.

Стоит отметить, что ранее Байден уже высказывался на тему своего здоровья. Он утверждал, что не видит необходимости в дополнительных медицинских обследованиях, но выразил готовность пройти их, если врачи сочтут это нужным.

Примечательно, что в прошлом Байден делал довольно эмоциональные заявления по поводу своего участия в выборах. Он говорил, что откажется от борьбы за президентский пост только если «Всемогущий Господь сойдет с небес» и прикажет ему это сделать.

Ранее Байден заявил, что весь мир от фашизма спасли Соединенные Штаты.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: getty images