Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

«Тогда придется»: Байден меняет акценты в президентской гонке — воля Бога больше не имеет значения, названо условие его выхода на пенсию

«Тогда придется»: Байден меняет акценты в президентской гонке — воля Бога больше не имеет значения, названо условие его выхода на пенсию

11:46, 17 июл 2024

В интервью телеканалу BET президент США Джо Байден затронул важную тему, волнующую многих американцев — влияние его здоровья и возраста на возможность участия в предстоящих президентских выборах.

Байден четко обозначил свою позицию по вопросу здоровья. Он заявил о готовности прислушаться к мнению медицинских специалистов и отказаться от участия в предвыборной гонке, если врачи обнаружат у него серьезные проблемы со здоровьем.

«Я внимательно отнесусь к рекомендациям докторов, если они выявят существенные проблемы с моим здоровьем», — подчеркнул президент.

Интересно, что Байден рассматривает свой возраст не как недостаток, а как преимущество. По его мнению, прожитые годы являются источником мудрости и опыта, необходимых для управления страной.

Стоит отметить, что ранее Байден уже высказывался на тему своего здоровья. Он утверждал, что не видит необходимости в дополнительных медицинских обследованиях, но выразил готовность пройти их, если врачи сочтут это нужным.

Примечательно, что в прошлом Байден делал довольно эмоциональные заявления по поводу своего участия в выборах. Он говорил, что откажется от борьбы за президентский пост только если «Всемогущий Господь сойдет с небес» и прикажет ему это сделать.

Ранее Байден заявил, что весь мир от фашизма спасли Соединенные Штаты.

Самый сложный период, выжить будет непросто: в Грузии назвали точные сроки завершения войны на Украине — доживут далеко не все

Читайте также:

Самый сложный период, выжить будет непросто: в Грузии назвали точные сроки завершения войны на Украине — доживут далеко не все
Автор: Вадим Рудаков
Фото: getty images
Читайте также

Байден заявил, что весь мир от фашизма спасли Соединенные Штаты
Россия/мир
Байден заявил, что весь мир от фашизма спасли Соединенные Штаты
«Зеленский образца 2019 года»: Политолог рассказал, чего ждать от Трампа в случае его избрания президентом США
Россия/мир
«Зеленский образца 2019 года»: Политолог рассказал, чего ждать от Трампа в случае его избрания президентом США
Вот что спасло Трампа в ходе покушения: эксперт проанализировал запись и сделал однозначный вывод
Россия/мир
Вот что спасло Трампа в ходе покушения: эксперт проанализировал запись и сделал однозначный вывод
«Байден 2.0»: Аллу Пугачеву застали врасплох на улице — вот как пенсионерка выглядит на самом деле — страх божий (видео)
Россия/мир
«Байден 2.0»: Аллу Пугачеву застали врасплох на улице — вот как пенсионерка выглядит на самом деле — страх божий (видео)


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok