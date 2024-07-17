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«Только обнуление»: «Ветераны России» призвали не брать в плен украинских националистов

«Только обнуление»: «Ветераны России» призвали не брать в плен украинских националистов

11:51, 17 июл 2024

В свете недавних событий на линии соприкосновения разгорелась дискуссия о методах ведения боевых действий и обращении с пленными. Ильдар Резяпов, возглавляющий движение «Ветераны России», высказал свою позицию по поводу инцидента, запечатленного на видео, где безоружный российский военнослужащий подвергся расстрелу.

В беседе с корреспондентом NEWS.ru Резяпов выразил крайнее возмущение действиями противоборствующей стороны. По его мнению, бойцы таких формирований, как «Азов»*, заслуживают самого сурового обращения.

«Я считаю, что после таких вопиющих случаев нельзя проявлять снисхождение. Когда наши солдаты и мирные жители становятся жертвами подобной жестокости, это вызывает естественное желание ответить тем же», — заявил лидер ветеранского движения.

Однако Резяпов отметил, что его личная позиция отличается от официальной линии государства, которое придерживается более умеренного подхода в этом вопросе. Он подчеркнул, что выражает свое частное мнение, не претендуя на формирование государственной политики.

Стоит отметить, что подобные акты жестокости становятся все более заметными в информационном пространстве, вызывая острую реакцию общественности. При этом российская сторона подчеркивает, что придерживается норм международного гуманитарного права в отношении военнопленных, обеспечивая им надлежащее обращение.

* — «Азов» признан в Российской Федерации террористической, его деятельность запрещена на территории страны.

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