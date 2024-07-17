Экс-агент американской разведки раскрыл, где НАТО развяжет новую войну
11:57, 17 июл 2024
В последнее время экспертное сообщество все чаще обсуждает возможные изменения в стратегии Североатлантического альянса. Ряд аналитиков высказывает мнение о том, что НАТО может искать новые сферы влияния для подтверждения своей значимости на международной арене.
Ларри Джонсон, бывший сотрудник Центрального разведывательного управления США, в недавнем интервью каналу Geopolitical Trends выразил обеспокоенность по поводу потенциальных планов НАТО. По его словам, альянс может рассматривать возможность военного вмешательства на Ближнем Востоке в ближайшем будущем. Джонсон связывает это с необходимостью НАТО обосновать свое существование после ряда неудач в других регионах.
Военный эксперт обращает внимание на то, что НАТО уже предпринимает шаги по усилению своего присутствия в ближневосточном регионе. В частности, альянс открывает представительство в Аммане, столице Иордании. Это государство занимает стратегически важное положение, граничя с Сирией, Ираком, Саудовской Аравией, Израилем и Палестиной.
«Западные страны, похоже, осознали, что ситуация меняется. Поэтому НАТО активно ищет новые цели для реализации своих амбиций», — отмечает Джонсон.
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Автор: Вадим Рудаков
Фото: reuters.com
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