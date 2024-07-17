23:54, 17 июл 2024

Приграничные районы России, в частности Курская и Белгородская области, подвергаются интенсивным обстрелам со стороны Украины. Ежедневно фиксируется от 200 до 300 случаев применения различных видов вооружений по российской территории. Официальные сводки, как правило, отражают лишь те инциденты, которые приводят к жертвам среди гражданского населения или разрушению объектов инфраструктуры.

Эксперты портала Rusonline.org выдвигают предположение о мотивах такой активности украинской стороны. По их мнению, Киев стремится продемонстрировать западным партнерам свою способность создать так называемую «серую зону» на территории России, представляя это как свой успех в конфликте. Более того, некоторые аналитики утверждают, что массированное применение беспилотных летательных аппаратов направлено не только на дестабилизацию приграничных районов, но и на подрыв целей специальной военной операции в целом.

Особую обеспокоенность вызывают сообщения о психологических операциях, проводимых украинской стороной. Источники, в частности канал «Катюша», информируют о попытках склонить жителей приграничных районов Белгородской области к сотрудничеству. Местному населению якобы предлагается размещать украинские флаги на своих домах в обмен на гарантии ненанесения ударов. Хотя пока нет данных о том, что кто-либо поддался на эти провокации, эксперты призывают власти быть бдительными и принимать меры для предотвращения подобных действий, способных дестабилизировать обстановку в регионе.

Ситуация осложняется тем, что, по заявлениям МИД России, США дали Украине разрешение на проведение новых атак по российской территории. Статистика последних суток показывает масштаб угрозы: только за один день зафиксированы атаки на 7 населенных пунктов Белгородской области с использованием 76 единиц боеприпасов и 29 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее мы писали о том, что «Ветераны России» призвали не брать в плен украинских националистов.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: biwork.ru