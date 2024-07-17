Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

План США раскрыт: Вот зачем Украина обстреливает население Курской и Белогородской области — на это нельзя закрывать глаза

План США раскрыт: Вот зачем Украина обстреливает население Курской и Белогородской области — на это нельзя закрывать глаза

23:54, 17 июл 2024

Приграничные районы России, в частности Курская и Белгородская области, подвергаются интенсивным обстрелам со стороны Украины. Ежедневно фиксируется от 200 до 300 случаев применения различных видов вооружений по российской территории. Официальные сводки, как правило, отражают лишь те инциденты, которые приводят к жертвам среди гражданского населения или разрушению объектов инфраструктуры.

Эксперты портала Rusonline.org выдвигают предположение о мотивах такой активности украинской стороны. По их мнению, Киев стремится продемонстрировать западным партнерам свою способность создать так называемую «серую зону» на территории России, представляя это как свой успех в конфликте. Более того, некоторые аналитики утверждают, что массированное применение беспилотных летательных аппаратов направлено не только на дестабилизацию приграничных районов, но и на подрыв целей специальной военной операции в целом.

Особую обеспокоенность вызывают сообщения о психологических операциях, проводимых украинской стороной. Источники, в частности канал «Катюша», информируют о попытках склонить жителей приграничных районов Белгородской области к сотрудничеству. Местному населению якобы предлагается размещать украинские флаги на своих домах в обмен на гарантии ненанесения ударов. Хотя пока нет данных о том, что кто-либо поддался на эти провокации, эксперты призывают власти быть бдительными и принимать меры для предотвращения подобных действий, способных дестабилизировать обстановку в регионе.

Ситуация осложняется тем, что, по заявлениям МИД России, США дали Украине разрешение на проведение новых атак по российской территории. Статистика последних суток показывает масштаб угрозы: только за один день зафиксированы атаки на 7 населенных пунктов Белгородской области с использованием 76 единиц боеприпасов и 29 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее мы писали о том, что «Ветераны России» призвали не брать в плен украинских националистов.

Экс-агент американской разведки раскрыл, где НАТО развяжет новую войну

Читайте также:

Экс-агент американской разведки раскрыл, где НАТО развяжет новую войну
Автор: Вадим Рудаков
Фото: biwork.ru
Читайте также

«Крымский мост под ударом»: военкор Коц заявил, что истребители F-16 уже находятся на Украине — ВСУ готовы атаковать
Россия/мир
«Крымский мост под ударом»: военкор Коц заявил, что истребители F-16 уже находятся на Украине — ВСУ готовы атаковать
Массированный налет: ПВО за ночь перехватила и уничтожила 25 украинских БПЛА в 5 регионах России — есть повреждения
Россия/мир
Массированный налет: ПВО за ночь перехватила и уничтожила 25 украинских БПЛА в 5 регионах России — есть повреждения
Долетались, красавчики: министр обороны РФ Белоусов отдал долгожданный приказ «разобраться» с американскими беспилотниками над Черным морем — хватит терпеть
Россия/мир
Долетались, красавчики: министр обороны РФ Белоусов отдал долгожданный приказ «разобраться» с американскими беспилотниками над Черным морем — хватит терпеть
Украина хочет, чтобы США разместила на ее границе с Россией военную базу
Политика в Башкирии
Украина хочет, чтобы США разместила на ее границе с Россией военную базу


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok