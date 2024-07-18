«Я даю слово, мы найдем их»: Алаудинов обещал разыскать украинских извергов, безжалостно расстрелявших безоружного российского солдата

00:05, 18 июл 2024

В недавнем телевизионном интервью высокопоставленный российский военный чиновник выступил с жестким заявлением в ответ на шокирующий инцидент на линии фронта. Генерал-майор Апти Алаудинов, занимающий пост заместителя начальника Главного военно-политического управления Министерства обороны и возглавляющий элитное подразделение «Ахмат», пообещал найти и привлечь к ответственности украинских комбатантов, причастных к убийству безоружного российского солдата.

Выступая в прямом эфире Первого канала, Алаудинов заявил:

«Мы не остановимся, пока не разыщем виновных, где бы они ни скрывались. Их ждет наказание, соответствующее тяжести совершенного преступления».

Это заявление прозвучало в ответ на распространение в сети видеозаписи, на которой запечатлен момент расстрела раненого российского военнослужащего.

Видеоматериал, опубликованный батальоном «Азов»*, вызвал широкий резонанс. Кадры, снятые с нательной камеры украинского бойца, демонстрируют, как он обнаруживает раненого россиянина, сидящего на земле без оружия и не способного оказать сопротивление. Несмотря на явную беспомощность пленного, украинский комбатант открывает по нему огонь, сопровождая свои действия нецензурными выкриками.

Генерал Алаудинов также отметил общую динамику на фронте, подчеркнув ежедневное продвижение российских сил и освобождение новых населенных пунктов. По его словам, украинские военные осознают неизбежность происходящего.

«На передовой мы сталкиваемся с ситуациями, когда члены „Азова“* убивают безоружных солдат, готовых сдаться в плен», — добавил военачальник.

В связи с инцидентом Следственный комитет Российской Федерации инициировал расследование. Ведомство намерено тщательно изучить все обстоятельства произошедшего и установить круг лиц, причастных к этому преступлению.

* - Террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации.

Ранее соратник Кадырова Алаудинов озвучил свой прогноз на исход СВО — когда и чем закончится эта история

Автор: Алия Карачурина

Фото: тг/Апти Алаудинов «АХМАТ»