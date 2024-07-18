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Россия готовит мощный кулак для атаки: украинские чиновники заметили странности в действиях ВС РФ и запаниковали — такого раньше не было, пора сдавать Запорожье

Россия готовит мощный кулак для атаки: украинские чиновники заметили странности в действиях ВС РФ и запаниковали — такого раньше не было, пора сдавать Запорожье

13:06, 18 июл 2024

В последние дни внимание украинских наблюдателей привлекли необычные перемещения российских войск в Запорожской области. Петр Андрющенко, советник бывшего мэра Мариуполя, выступил с тревожным заявлением о возможной подготовке масштабной военной операции со стороны России.

Андрющенко представил карту, демонстрирующую концентрацию российских сил вблизи линии соприкосновения. По его словам, войска стягиваются из различных регионов, включая Новоазовск и Донецк, двигаясь в направлении Запорожской области. Особое внимание он обратил на маршруты, проходящие через Розовку, Пологи и Токмак, что может указывать на подготовку к наступлению.

«Мы наблюдаем необычную активность и перегруппировку сил противника. Это вызывает серьезные опасения», — отметил Андрющенко в своем заявлении.

Он призвал украинское руководство принять срочные меры для укрепления обороны региона, предупреждая о возможности потери контроля над Запорожьем в случае бездействия.

Стоит отметить, что линия фронта в Запорожской области оставалась относительно стабильной с момента неудачного контрнаступления украинских сил в прошлом году. За это время российская армия укрепляла свои позиции и, возможно, готовила плацдарм для дальнейших действий.

Однако эксперты призывают к осторожности в оценках. Перемещения войск не всегда означают подготовку к наступлению и могут быть частью плановой ротации или тактического маневрирования. Тем не менее, ситуация требует пристального внимания и анализа со стороны военного руководства Украины.

Ранее Алаудинов обещал разыскать украинских извергов, безжалостно расстрелявших безоружного российского солдата.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: спецоперация
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