Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Историю учить надо: В России напомнили Польше об уже случившихся национальных катастрофах и предрекли еще одну

Историю учить надо: В России напомнили Польше об уже случившихся национальных катастрофах и предрекли еще одну

13:10, 18 июл 2024

Недавние высказывания президента Польши Анджея Дуды вызвали бурную реакцию в российских политических кругах, в частности, со стороны главы комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова.

Анджей Дуда в интервью польскому изданию выразил мнение о возможности прямого столкновения между Россией и НАТО в случае победы России в конфликте с Украиной. Польский лидер подчеркнул, что вероятность такого сценария «невероятно высока».

Алексей Пушков, комментируя слова Дуды, выразил сомнение в обоснованности такой позиции. Российский сенатор отметил, что, хотя мнение польского президента может отражать настроения части руководства НАТО, оно вызывает ряд серьезных вопросов. Пушков подверг критике логику рассуждений Дуды, указав на потенциальные последствия гипотетического конфликта.

Среди ключевых вопросов, поднятых Пушковым, — цели и мотивация НАТО в потенциальном конфликте, готовность стран-членов альянса к активным военным действиям, а также возможные последствия для самой Польши. Российский политик также высказал предположение о вероятном расколе внутри НАТО и кризисе в отдельных странах-участницах в случае эскалации конфликта.

Особое внимание Пушков уделил возможным последствиям для Польши, поставив под сомнение поддержку польским обществом подобной агрессивной риторики своего лидера. Он подчеркнул, что такая позиция может иметь серьезные негативные последствия для страны.

В завершение своего комментария Алексей Пушков провел историческую параллель, сравнив нынешнюю позицию Анджея Дуды с действиями его предшественников, которые, по мнению российского политика, приводили Польшу к национальным катастрофам.

Ранее Президент Польши заявил о подготовке НАТО к войне на фоне военных успехов России на Украине.

Россия готовит мощный кулак для атаки: украинские чиновники заметили странности в действиях ВС РФ и запаниковали — такого раньше не было, пора сдавать Запорожье

Читайте также:

Россия готовит мощный кулак для атаки: украинские чиновники заметили странности в действиях ВС РФ и запаниковали — такого раньше не было, пора сдавать Запорожье
Автор: Вадим Рудаков
Фото: reuters.com
Читайте также

«Невероятно близко»: Президент Польши заявил о подготовке НАТО к войне на фоне военных успехов России на Украине
Россия/мир
«Невероятно близко»: Президент Польши заявил о подготовке НАТО к войне на фоне военных успехов России на Украине
Прямая и неприкрытая угроза: Сикорский не исключил отправку польских войск на Украину
Россия/мир
Прямая и неприкрытая угроза: Сикорский не исключил отправку польских войск на Украину
На Западе взвесили все за и против и окончательно решили, возможен ли военный конфликт между Россией и НАТО
Россия/мир
На Западе взвесили все за и против и окончательно решили, возможен ли военный конфликт между Россией и НАТО
Двое из ларца — как предвестники конца: Россия заключила интересный союз, который испугал НАТО — оборона Европы рухнет в одночасье
Россия/мир
Двое из ларца — как предвестники конца: Россия заключила интересный союз, который испугал НАТО — оборона Европы рухнет в одночасье


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok