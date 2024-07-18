Историю учить надо: В России напомнили Польше об уже случившихся национальных катастрофах и предрекли еще одну

13:10, 18 июл 2024

Недавние высказывания президента Польши Анджея Дуды вызвали бурную реакцию в российских политических кругах, в частности, со стороны главы комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова.

Анджей Дуда в интервью польскому изданию выразил мнение о возможности прямого столкновения между Россией и НАТО в случае победы России в конфликте с Украиной. Польский лидер подчеркнул, что вероятность такого сценария «невероятно высока».

Алексей Пушков, комментируя слова Дуды, выразил сомнение в обоснованности такой позиции. Российский сенатор отметил, что, хотя мнение польского президента может отражать настроения части руководства НАТО, оно вызывает ряд серьезных вопросов. Пушков подверг критике логику рассуждений Дуды, указав на потенциальные последствия гипотетического конфликта.

Среди ключевых вопросов, поднятых Пушковым, — цели и мотивация НАТО в потенциальном конфликте, готовность стран-членов альянса к активным военным действиям, а также возможные последствия для самой Польши. Российский политик также высказал предположение о вероятном расколе внутри НАТО и кризисе в отдельных странах-участницах в случае эскалации конфликта.

Особое внимание Пушков уделил возможным последствиям для Польши, поставив под сомнение поддержку польским обществом подобной агрессивной риторики своего лидера. Он подчеркнул, что такая позиция может иметь серьезные негативные последствия для страны.

В завершение своего комментария Алексей Пушков провел историческую параллель, сравнив нынешнюю позицию Анджея Дуды с действиями его предшественников, которые, по мнению российского политика, приводили Польшу к национальным катастрофам.

Ранее Президент Польши заявил о подготовке НАТО к войне на фоне военных успехов России на Украине.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: reuters.com