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Взрывающиеся шары и мангалы: Российские танки Т-80 улучшают в полевых условиях — все для выживания экипажа

Взрывающиеся шары и мангалы: Российские танки Т-80 улучшают в полевых условиях — все для выживания экипажа

13:14, 18 июл 2024

Российские военнослужащие на передовой специальной военной операции активно модернизируют танки Т-80, адаптируя их к реалиям текущего конфликта. Об этих инновационных решениях рассказал танкист с позывным «Батон».

Ключевым приоритетом в модернизации стало повышение защищенности экипажа. На танки устанавливают дополнительное оборудование, включая защитные козырьки и так называемые «мангалы». Эти приспособления эффективно противодействуют атакам с воздуха, в частности, сбросам взрывных устройств с беспилотников. «Батон» также отметил внедрение противопожарных шаров, автоматически срабатывающих при возгорании бронетехники, что значительно повышает шансы экипажа на выживание в критических ситуациях.

Не менее важным направлением модернизации стало оснащение танков средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Эти системы создают помехи для вражеской техники, в том числе беспилотных летательных аппаратов, которые регулярно используются противником для атак на бронетехнику. Внедрение РЭБ существенно снижает эффективность вражеских БПЛА, повышая живучесть танков на поле боя.

«Батон» особо подчеркнул преимущества Т-80 перед другими танками. По его словам, эти машины отличаются повышенной маневренностью и мощностью, что позволяет им эффективнее уклоняться от атак противника. Эти характеристики делают Т-80 особенно ценным активом в динамичных боевых условиях.

Стоит отметить, что уникальность Т-80 заключается в его газотурбинной силовой установке. Этот двигатель обеспечивает танку способность быстро набирать скорость, достигая почти 100 км/ч. Такие динамические характеристики дают Т-80 значительное преимущество в маневренном бою и при выполнении тактических задач, требующих быстрого перемещения.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: gettyimages.com
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