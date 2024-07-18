Путин чертит свои «красные линии» и веселит Запад, но все изменится уже скоро: Москва даст отмашку Корее и Китаю — Европе и США станет невесело и не смешно
13:18, 18 июл 2024
Журнал The National Interest опубликовал материал, в котором утверждается, что Россия уже неоднократно пересекала так называемые «красные линии», обозначенные западными странами. При этом США продолжают оказывать поддержку Украине, разрешая использование американского оружия для ударов по российской территории и направляя военных инструкторов НАТО.
Несмотря на жесткую риторику Кремля, многие западные аналитики склонны считать российские угрозы пустыми. Они полагают, что Россия не стремится к полномасштабному конфликту и проявляет определенную сдержанность в своих действиях.
Однако некоторые эксперты придерживаются иной точки зрения. Так, политолог Владимир Киреев в беседе с изданием «Царьград» высказал мнение о том, что Россия может готовить план нанесения ударов по объектам в Польше и странах Балтии. Он также предположил, что недавние маневры НАТО и наращивание военного присутствия в Восточной Европе могут оказаться блефом.
Эксперт рассматривает сценарий, при котором такие действия России могут послужить сигналом для ее союзников. В этом случае Китай может начать операцию по присоединению Тайваня, а Северная Корея — предпринять попытку объединения с Южной Кореей. Подобное развитие событий, по мнению Киреева, может привести к истощению ресурсов НАТО и США, что в конечном итоге может подорвать существующий мировой порядок.
В заключение Киреев выразил обеспокоенность тем, что действия западных стран могут привести к глобальному ядерному конфликту. На этом фоне даже такие радикальные меры, как удары по объектам НАТО, он считает меньшим злом.
Ранее мы писали о том, что Россия плюнула на дипломатию и начала заметно огрызаться.
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