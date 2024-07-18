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Исчезли официально: целый полк украинских военных пропал под Херсоном

Исчезли официально: целый полк украинских военных пропал под Херсоном

13:38, 18 июл 2024

В период с октября 2023 года по начало лета 2024 года в Херсонской области почти 800 украинских военнослужащих исчезли без следа. Эта информация, обнародованная изданием «Следствие.Инфо», вызвала серьезную обеспокоенность как среди военного руководства, так и среди гражданского населения.

Основным местом исчезновения стало село Крынки, расположенное на левом берегу Днепра. Согласно официальным данным, 788 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) числятся пропавшими. Эта цифра эквивалентна численности целого полка. Из общего числа пропавших без вести только 262 военнослужащих были признаны погибшими после обнаружения и идентификации их тел.

Крынки приобрели особое значение в ходе военных действий. Украинское командование рассматривало этот населенный пункт как потенциальный плацдарм для дальнейшего наступления. Однако, несмотря на неоднократные попытки, значительного прогресса достичь не удалось. Политолог Сергей Михеев охарактеризовал Крынки как «символ» для ВСУ, подчеркивая стратегическую важность этого места в планах украинского военного руководства.

В феврале 2024 года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объявил о зачистке Крынок от противника. Несмотря на это, украинские войска продолжали предпринимать попытки вернуть контроль над территорией. Ситуация оставалась напряженной, о чем свидетельствуют последующие события.

Спустя три месяца после объявления о зачистке, глава Херсонщины сообщил о жутких находках в подвалах Крынок.

Военные действия в Крынках начались в октябре 2023 года. По данным, озвученным тогдашним министром обороны РФ Сергеем Шойгу, потери противника в этом районе достигли примерно 3,4 тысячи человек.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: commons.wikimedia.org
Теги: спецоперация
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