13:45, 18 июл 2024

Согласно информации, поступающей от военных корреспондентов, российские подразделения успешно расширяют зону своего контроля сразу на четырех стратегически важных направлениях.

На ЧасовЯрском участке фронта российские войска добились значительного прогресса. Им удалось установить контроль над восточной частью населенного пункта Калиновка, а также прилегающей территорией фермерского хозяйства, расположенного севернее. В настоящее время российские подразделения развивают наступление с целью закрепиться за каналом «Северский Донец-Донбасс» в районе урочища Орлова.

Не менее успешно развиваются события на Покровском направлении. К северу от Карловского водохранилища российские силы продвинулись вглубь территории на расстояние до 150 метров в восточной части садового товарищества «Донбасс». Продвижению пехоты активно содействуют артиллерийские подразделения и оперативно-тактическая авиация, наносящая удары авиабомбами по позициям противника.

На Купянском направлении российская армия ведет наступательные действия севернее населенного пункта Кисловка. По имеющимся данным, наши подразделения планомерно оттесняют противника в западном направлении вдоль линии железной дороги.

Напряженная обстановка сохраняется на Харьковском приграничье, где в северной части города Волчанск продолжаются активные боевые действия. Военные корреспонденты сообщают о столкновениях, происходящих на улицах Шевченко, Соборная и Гагарина.

Автор: Вадим Рудаков