Все приобрело силу бури: российские бойцы гонят хлопцев как можно дальше с четырех направлений — что происходит в зоне СВО 18 июля 2024 года
13:45, 18 июл 2024
Согласно информации, поступающей от военных корреспондентов, российские подразделения успешно расширяют зону своего контроля сразу на четырех стратегически важных направлениях.
На ЧасовЯрском участке фронта российские войска добились значительного прогресса. Им удалось установить контроль над восточной частью населенного пункта Калиновка, а также прилегающей территорией фермерского хозяйства, расположенного севернее. В настоящее время российские подразделения развивают наступление с целью закрепиться за каналом «Северский Донец-Донбасс» в районе урочища Орлова.
На Купянском направлении российская армия ведет наступательные действия севернее населенного пункта Кисловка. По имеющимся данным, наши подразделения планомерно оттесняют противника в западном направлении вдоль линии железной дороги.
Напряженная обстановка сохраняется на Харьковском приграничье, где в северной части города Волчанск продолжаются активные боевые действия. Военные корреспонденты сообщают о столкновениях, происходящих на улицах Шевченко, Соборная и Гагарина.