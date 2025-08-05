Где категорически нельзя мыть машину: грозит внушительным штрафом — многие дачники напоролись на эти грабли

10:27, 05 авг 2025

В последнее время вопрос о правильном месте для мойки автомобиля стал предметом активного обсуждения среди российских автовладельцев. Юрист Ольга Чирикова недавно пролила свет на эту тему, объяснив, где не стоит заниматься чисткой своего транспортного средства, чтобы избежать неприятностей с законом.

Оказывается, простое действие, как мытье машины из шланга, может привести к серьезным последствиям, если оно выполняется в неположенном месте. Ключевой момент здесь — расположение. Если вы находитесь за пределами своего дачного участка, такая, казалось бы, безобидная процедура может обернуться штрафом.

Чирикова подчеркивает важность соблюдения границ своей территории. Обычно эти границы обозначены забором. Все действия по уходу за автомобилем должны проводиться строго в пределах огороженной территории. Мойка машины вдоль общей дороги или за пределами участка является нарушением.

В эпоху повсеместного распространения смартфонов и камер видеонаблюдения риск быть пойманным за нарушением значительно возрос. Если соседи зафиксируют факт незаконной мойки и обратятся в соответствующие органы, владелец автомобиля может столкнуться с серьезными проблемами.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ, за подобное нарушение предусмотрен штраф до 5000 рублей. Учитывая, что стоимость услуг даже премиальной автомойки обычно ниже этой суммы, стоит задуматься о целесообразности нарушения правил.

Чирикова отмечает, что запрет на мойку автомобилей вне специально отведенных мест введен не только для обеспечения комфорта окружающих. Существует также экологический аспект: грязь и химические вещества, смываемые с машины, могут нанести вред почве и окружающей среде.

Важно помнить, что запрет распространяется не только на территории возле дачных участков. Мойка автомобилей запрещена на городских улицах, набережных, в парках, лесах и вблизи водоемов. Эти ограничения направлены на сохранение чистоты общественных пространств и защиту природы.

Автор: Алия Карачурина