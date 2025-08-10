Все новости Уфы и Башкортостана
1 флакон препарата — и картофель идеально хранится всю зиму: опрыскайте клубни после выкапывания — никакой гнили

21:10, 10 авг 2025

Сегодня мы раскроем секреты опытных огородников, которые помогут вам уберечь ваш картофель от гниения и сохранить его свежесть на долгие месяцы.

Начнем с того, что успех хранения картофеля закладывается еще в момент сбора урожая. Выбирайте для уборки сухой, солнечный день. Это позволит избежать налипания влажной почвы на клубни, которая может стать рассадником грибковых заболеваний. Чистые, сухие клубни — первый шаг к успешному хранению.

После сбора урожая наступает не менее важный этап — просушка. Разместите картофель в хорошо вентилируемом помещении. Это может быть сарай или навес, главное — обеспечить постоянную циркуляцию воздуха. Тщательная просушка предотвратит появление конденсата при хранении, который провоцирует развитие плесени и гнили.

Подготовка места хранения — еще один ключевой момент. Выберите прохладное, сухое помещение, например, погреб или подвал. Оптимальная температура для хранения картофеля колеблется в пределах 2-4°C. Высокая влажность — враг картофеля, поэтому убедитесь, что помещение хорошо вентилируется.

Интересный и эффективный способ защиты картофеля предлагают современные огородники. Перед закладкой на хранение обработайте клубни специальным препаратом, содержащим полезные микроорганизмы — триходерму и сенную палочку. Эти природные защитники вступят в борьбу с вредоносными бактериями и грибками, значительно снижая риск порчи картофеля.

Для удобства применения используйте пульверизатор, равномерно распыляя раствор по поверхности клубней. Важно дождаться полного высыхания картофеля после обработки, прежде чем отправлять его на хранение. Только абсолютно сухие клубни гарантируют успех долгосрочного хранения.

Автор: Вадим Рудаков
