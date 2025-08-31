Все новости Уфы и Башкортостана
Мир больше не будет прежним: обнародовано ранее неизвестное пророчество Ванги на 2025−2031 годы — лед растает, планету захватят

22:40, 31 авг 2025

Ванга, знаменитая болгарская провидица, оставила после себя множество предсказаний, которые продолжают волновать и интриговать людей по всему миру.

Согласно интерпретациям последователей Ванги, период с 2025 по 2031 год станет переломным моментом в истории человечества. В 2025 году, как они предсказывают, ядерный взрыв приведет к катастрофическим последствиям, уничтожив значительную часть населения Земли. Эта трагедия станет началом цепочки событий, которые навсегда изменят наш мир.

Ядерный конфликт повлечет за собой экологическую катастрофу. Ванга предвидела, что к 2031 году растают все ледники, что приведет к значительному повышению уровня мирового океана и глобальным изменениям климата. Многие люди погибнут от инфекций, высвободившихся из вечной мерзлоты.

Среди хаоса и разрушений, Россия, по словам Ванги, останется островком стабильности. Хотя и эта страна столкнется с трудностями, они будут менее разрушительными, чем в других регионах мира.

Несмотря на мрачные прогнозы, Ванга верила, что к 2076 году коммунизм распространится по всему миру, а в 2183 году человечество отправит первую экспедицию на Марс. Колонисты Марса станут независимой ядерной державой, строя свой собственный мир вдали от Земли.

К 3197 году ресурсы Земли будут полностью исчерпаны, и люди будут вынуждены покинуть свою родную планету. Однако конец света, по мнению Ванги, наступит не раньше 5043 года.

«Обычная шарлатанка или настоящая провидица»: сколько раз ошибалась Ванга — процент точных пророчеств

Автор: Вадим Рудаков
Фото: nypost.com
