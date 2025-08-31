22:42, 31 авг 2025

Схиархимандрит Зосима, почитаемый в православных кругах старец и основатель Успенской Николо-Васильевской обители, еще при жизни был известен своими предсказаниями. Одно из них, касающееся отношений между Россией и Украиной, вызывает особый интерес в свете текущей ситуации.

Согласно словам старца Зосимы, противостояние между двумя странами продлится три пасхальных цикла. Каждый из этих периодов, по его мнению, будет иметь свои отличительные черты.

Первый год конфликта старец охарактеризовал как «кровавый». Многие связывают это с событиями 2022 года, когда напряженность достигла пика, а военные действия обострились.

Второй год в пророчестве назван «голодным». Наблюдатели отмечают, что 2023 год действительно ознаменовался экономическими трудностями: резким ростом инфляции и повышением цен на продукты питания и товары первой необходимости.

Третий и заключительный период в предсказании Зосимы назван «победным». По мнению некоторых аналитиков, текущая ситуация на линии соприкосновения может свидетельствовать о переломе в ходе конфликта.

Важно отметить, что в своем пророчестве старец Зосима подчеркивал духовный аспект происходящего. Он говорил о противостоянии России «силам ада» и предрекал, что страна выстоит в этом испытании.

«На Руси будут гореть светильники истинной веры», — утверждал схиархимандрит.

Автор: Алия Карачурина