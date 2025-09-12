Все новости Уфы и Башкортостана
«Треть населения погибнет»: В своем пророчестве Афонский старец Паисий предрек России еще одну войну — друг окажется врагом

10:46, 12 сен 2025

В тихих келиях Святой Горы Афон, вдали от мирской суеты, провел свои последние годы человек, чье имя сегодня известно далеко за пределами православного мира. Речь идет о Паисии Святогорце — монахе, духовном наставнике и провидце, чья жизнь была полна удивительных поворотов судьбы.

Появившись на свет в 1924 году в сербском городке Фарас под именем Арсений Эзнепидис, будущий святой с юных лет познал тяготы военного времени. В 17-летнем возрасте он вступил в ряды греческой армии, где проявил себя как храбрый воин во время Второй мировой войны. Дважды раненый, Арсений вышел из горнила войны с твердым намерением посвятить свою жизнь служению Богу.

Переломный момент в судьбе молодого человека наступил в 25 лет, когда он принял решение оставить мирскую жизнь и уйти в монастырь Стомион в Конице. Именно здесь Арсений принял монашеский постриг с именем Паисий, открыв новую главу своей жизни. Однако духовные искания привели его дальше — на Святую Гору Афон, в монастырь Филофей, ставший его домом до конца дней.

На Афоне Паисий полностью погрузился в духовную практику и литературное творчество. Его труды, пронизанные глубокой мудростью и смирением, быстро обрели популярность среди верующих. Паисий стал известен не только своими книгами, но и пророчествами, которые он начал изрекать в последние годы жизни.

Особый резонанс вызвали предсказания старца о возможном военном конфликте между Россией и Турцией. По словам Паисия, несмотря на первоначальные успехи Турции, Россия в итоге одержит победу. Более того, старец предрекал, что это противостояние приведет к краху Турецкого государства и возвращению Константинополя под контроль Греции.

Согласно пророчеству, Турция не только потерпит поражение, но и распадется на части. Паисий предвидел глобальные изменения в турецком обществе: треть населения примет христианство, другая треть погибнет, а оставшаяся часть будет вынуждена мигрировать в Месопотамию.

Автор: Алия Карачурина
Фото: YouTube / OrthodoxPlanet
