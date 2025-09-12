Все новости Уфы и Башкортостана
«Осталось немного»: Оптинские старцы предсказали, когда закончится СВО на Украине, задолго до начала конфликта

10:45, 12 сен 2025

В сердце Калужской области, среди вековых лесов, скрывается жемчужина русского православия — Оптина Пустынь. Этот древний монастырь, основанный в далеком XIV веке, стал не просто центром духовности, но и местом, где рождались пророчества, способные изменить ход истории.

Оптина Пустынь издавна привлекала паломников со всех уголков России. Люди стремились сюда не только за молитвой, но и за советом, утешением и исцелением. Монахи, известные как оптинские старцы, славились своей прозорливостью и способностью видеть будущее.

Среди плеяды выдающихся духовных наставников особо выделялись старцы Амвросий, Антоний и Нектарий. Их пророчества, касающиеся судьбоносных событий в истории России и мира, поражают своей точностью и глубиной.

Старец Амвросий, живший в XIX веке, предрек революционные потрясения, которые ожидали Россию. Он говорил о грядущем хаосе и разрухе, но также утверждал, что за этим последует возрождение страны. Его слова оказались пророческими — Октябрьская революция 1917 года действительно ввергла страну в пучину гражданской войны, но Россия сумела возродиться.

Не менее удивительным было предсказание старца Антония о Второй мировой войне. Он призывал Россию быть готовой к грядущим испытаниям, и история подтвердила правоту его слов.

Особый интерес вызывает пророчество старца Нектария, сделанное в начале XXI века. Его слова о том, что «война закончится, когда Украина откажется от своей Церкви», приобретают новое звучание в свете недавних событий.

В 2018 году произошел раскол между Украинской православной церковью и Московским патриархатом. Сегодня мы наблюдаем дальнейшее развитие этого процесса, что заставляет задуматься о возможной связи между церковными изменениями и текущим конфликтом.

Автор: Вадим Рудаков
