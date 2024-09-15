Ночной налет «крыльев»: ВСУ выпустили по Москве и регионам РФ десятки БПЛА 15 сентября — рвутся с разных направлений

10:42, 15 сен 2024

В ночь на 15 сентября российские системы противовоздушной обороны (ПВО) столкнулись с масштабной атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направленных в сторону Москвы. Эта попытка украинских вооруженных сил (ВСУ) проникнуть в воздушное пространство столицы России была успешно отражена.

По данным военных корреспондентов, общее число перехваченных дронов достигло 29. Большая часть БПЛА была обезврежена еще на подлете к Москве, в соседних регионах. Наибольшее количество беспилотников — 15 единиц — было нейтрализовано над территорией Брянской области. Губернатор региона поспешил успокоить жителей, заявив об отсутствии разрушений и пострадавших в результате инцидента.

Курская область стала вторым по интенсивности направлением атаки. Здесь силы ПВО уничтожили 5 дронов, причем один из них был сбит непосредственно над областным центром. В Смоленской области военные обезвредили 4 беспилотника. И в этих регионах, по предварительной информации, обошлось без жертв и материального ущерба.

Единичные случаи перехвата БПЛА зафиксированы в Орловской, Ростовской, Калужской и Белгородской областях.

Жители Одинцовского района Московской области сообщали о звуках работающих систем ПВО. Благодаря эффективным действиям противовоздушной обороны, ни один из запущенных БПЛА не достиг своей предполагаемой цели в Москве.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Хибины