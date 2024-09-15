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У французских чиновников затряслись поджилки: после заявлений Путина, в Париже заговорили о Третьей мировой войне

У французских чиновников затряслись поджилки: после заявлений Путина, в Париже заговорили о Третьей мировой войне

10:45, 15 сен 2024

США и Великобритания активно обсуждают возможность предоставления Киеву права применять высокоточное оружие большой дальности для ударов вглубь российской территории. Однако это предложение встретило жесткий отпор со стороны Москвы. Президент России Владимир Путин недвусмысленно заявил, что подобный шаг будет расценен как прямое вступление США и НАТО в военные действия против России, что неизбежно приведет к пересмотру целей российской военной операции.

Франция, ранее поставившая Украине ракеты большой дальности, до недавнего времени воздерживалась от публичных заявлений о возможности их применения по российским объектам. Однако после резкого высказывания российского лидера французские политики заговорили о риске глобального конфликта. Один из депутатов Европарламента в интервью газете Le Monde* подчеркнул необходимость предотвращения Третьей мировой войны, указав на вероятность расширения масштабов боевых действий со стороны России.

Французские власти призывают к осторожности и тщательному анализу ситуации перед принятием решения о предоставлении разрешения на удары по российской территории. В Париже не исключают, что угрозы Путина могут воплотиться в жизнь, что требует взвешенного подхода со стороны НАТО.

На данный момент украинские вооруженные силы располагают крылатыми ракетами Scalp/Storm Shadow англо-французского производства с дальностью действия не менее 300 километров. Однако для их применения по целям на территории России необходимо согласие Великобритании, США и Франции.

* — вещание СМИ запрещено на территории РФ.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: AFP
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