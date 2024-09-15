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Техника пылает, кровь кипит, «карман» на юг замыкается: военкоры раскрыли, что происходит в зоне СВО — сводка на 15 сентября

Техника пылает, кровь кипит, «карман» на юг замыкается: военкоры раскрыли, что происходит в зоне СВО — сводка на 15 сентября

10:54, 15 сен 2024

Российские вооруженные силы предпринимают активные контрнаступательные действия в Курской области. Им удалось продвинуться на запад до 13 километров вглубь территории, ранее контролируемой украинскими войсками, при этом фронт расширился до 20 километров. Украинское командование, стремясь удержать позиции, направляет в район Суджи дополнительные резервы. В Глушковском районе идут ожесточенные бои с применением тяжелой техники, что приводит к значительным потерям с обеих сторон.

На Покровском направлении российские войска сосредоточились на нарушении логистических цепочек противника. Они наносят удары по ключевым объектам инфраструктуры, что вынуждает украинское командование бросать в бой резервные подразделения для стабилизации ситуации.

Тем временем, в районе Горняка российские силы пытаются окружить крупную группировку украинских войск, формируя своеобразный «карман» от Красногоровки до пригородов. Несмотря на то, что в районе Угледара продвижение идет медленно, существует реальная угроза окружения города.

Напряженность наблюдается и на морском театре военных действий. В акватории Черного моря произошел инцидент, когда более десяти катеров ВСУ предприняли попытку захвата установки «Крым-2». Для отражения этой атаки были задействованы российские воздушные силы и другие виды вооружений.

На фоне этих событий разворачивается внутренний скандал в российских вооруженных силах, связанный с гибелью операторов беспилотных летательных аппаратов. Ситуация привлекла внимание высшего военного руководства страны, включая министра обороны, и в настоящее время проводится тщательное расследование обстоятельств произошедшего.

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Автор: Вадим Рудаков
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