Техника пылает, кровь кипит, «карман» на юг замыкается: военкоры раскрыли, что происходит в зоне СВО — сводка на 15 сентября
10:54, 15 сен 2024
Российские вооруженные силы предпринимают активные контрнаступательные действия в Курской области. Им удалось продвинуться на запад до 13 километров вглубь территории, ранее контролируемой украинскими войсками, при этом фронт расширился до 20 километров. Украинское командование, стремясь удержать позиции, направляет в район Суджи дополнительные резервы. В Глушковском районе идут ожесточенные бои с применением тяжелой техники, что приводит к значительным потерям с обеих сторон.
На Покровском направлении российские войска сосредоточились на нарушении логистических цепочек противника. Они наносят удары по ключевым объектам инфраструктуры, что вынуждает украинское командование бросать в бой резервные подразделения для стабилизации ситуации.
Тем временем, в районе Горняка российские силы пытаются окружить крупную группировку украинских войск, формируя своеобразный «карман» от Красногоровки до пригородов. Несмотря на то, что в районе Угледара продвижение идет медленно, существует реальная угроза окружения города.
Напряженность наблюдается и на морском театре военных действий. В акватории Черного моря произошел инцидент, когда более десяти катеров ВСУ предприняли попытку захвата установки «Крым-2». Для отражения этой атаки были задействованы российские воздушные силы и другие виды вооружений.
На фоне этих событий разворачивается внутренний скандал в российских вооруженных силах, связанный с гибелью операторов беспилотных летательных аппаратов. Ситуация привлекла внимание высшего военного руководства страны, включая министра обороны, и в настоящее время проводится тщательное расследование обстоятельств произошедшего.
Читайте также:У французских чиновников затряслись поджилки: после заявлений Путина, в Париже заговорили о Третьей мировой войне