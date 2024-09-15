10:58, 15 сен 2024

В ходе столкновения на российско-украинской границе подразделение морской пехоты успешно отразило попытку прорыва. Инцидент произошел в приграничном районе Курской области, где бойцы группировки «Север» продемонстрировали высокий уровень боевой подготовки и тактического мастерства, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По сообщениям военных корреспондентов, морские пехотинцы организовали засаду, которая оказалась полной неожиданностью для противника. Украинские военные, рассчитывавшие на быстрое продвижение, столкнулись с хорошо подготовленной обороной и потерпели значительные потери.

Особого внимания заслуживает тот факт, что среди уничтоженной техники оказались образцы вооружения стран НАТО. В частности, российские военные вывели из строя американские бронетранспортеры Stryker и французские VAB.

Заместитель командира бригады морской пехоты, известный под позывным «Истина», рассказал о ходе боя:

«Противник не ожидал такого отпора. После неудачных лобовых атак они попытались рассредоточиться по лесополосе, но это не помогло. Сейчас эта территория полностью под нашим контролем».

Министерство обороны России опубликовало видеоматериалы, демонстрирующие результаты боестолкновения. На кадрах видны уничтоженная техника и потери противника, что служит наглядным подтверждением успеха российских военных.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео