Застали врасплох: русские морпехи наголову разбили бронегруппу ВСУ с американскими БТР Stryker в Курской области
10:58, 15 сен 2024
В ходе столкновения на российско-украинской границе подразделение морской пехоты успешно отразило попытку прорыва. Инцидент произошел в приграничном районе Курской области, где бойцы группировки «Север» продемонстрировали высокий уровень боевой подготовки и тактического мастерства, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
По сообщениям военных корреспондентов, морские пехотинцы организовали засаду, которая оказалась полной неожиданностью для противника. Украинские военные, рассчитывавшие на быстрое продвижение, столкнулись с хорошо подготовленной обороной и потерпели значительные потери.
Особого внимания заслуживает тот факт, что среди уничтоженной техники оказались образцы вооружения стран НАТО. В частности, российские военные вывели из строя американские бронетранспортеры Stryker и французские VAB.
Заместитель командира бригады морской пехоты, известный под позывным «Истина», рассказал о ходе боя:
Министерство обороны России опубликовало видеоматериалы, демонстрирующие результаты боестолкновения. На кадрах видны уничтоженная техника и потери противника, что служит наглядным подтверждением успеха российских военных.
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