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Пять областей трясутся от взрывов, новый прорыв стоил сотен жизней: под Покровском падают мосты, а в Угледаре сдают ключевые шахты — что происходит в зоне СВО 15 сентября

Пять областей трясутся от взрывов, новый прорыв стоил сотен жизней: под Покровском падают мосты, а в Угледаре сдают ключевые шахты — что происходит в зоне СВО 15 сентября

11:03, 15 сен 2024

В последние дни наблюдается заметное усиление интенсивности боевых действий практически по всей линии соприкосновения. Информационный канал «Два майора» опубликовал свежую сводку, раскрывающую детали происходящего на различных участках фронта.

Жители сразу нескольких областей Украины — Киевской, Полтавской, Винницкой, Одесской и Житомирской — всю ночь слышали звуки взрывов.

На курском направлении российские войска продолжают оказывать давление на фланги украинских сил в районе Любимовки. Одновременно с этим украинское командование не оставляет попыток прорыва на территорию России в Глушковском районе. За последнее время было зафиксировано семь попыток проникновения мобильных групп ВСУ. Одна из таких попыток принесла временный успех — украинским силам удалось занять приграничный поселок Новый путь и продвинуться на три километра севернее населенного пункта Веселое. Однако дальнейшее продвижение было остановлено благодаря эффективным действиям российской артиллерии и беспилотников.

Западные наблюдатели с растущим скептицизмом оценивают эффективность подобных операций. Потери украинской стороны в этих атаках значительны — по некоторым данным, только в одной из семи попыток прорыва ВСУ потеряли до ста военнослужащих и около десяти единиц бронетехники, включая танки.

На Купянском направлении российские силы сумели продвинуться вглубь оборонительных порядков противника почти на километр. Ожесточенные столкновения происходят в районе населенного пункта Песчаное, а в ЛНР практически полностью взята под контроль Макеевка.

В районе Покровска российские войска продолжают наносить удары по мостам, стремясь нарушить снабжение группировки ВСУ. Сам Покровск находится под угрозой окружения, и российские силы постепенно расширяют зону контроля вокруг города.

Не менее напряженная ситуация складывается в районе Угледара, где идут бои за контроль над шахтами «Южнодонбасская № 1 и № 3». За прошедшие сутки российским подразделениям удалось расширить плацдарм для дальнейшего наступления на площади 4,5 квадратных километра.

Застали врасплох: русские морпехи наголову разбили бронегруппу ВСУ с американскими БТР Stryker в Курской области

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Застали врасплох: русские морпехи наголову разбили бронегруппу ВСУ с американскими БТР Stryker в Курской области
Автор: Вадим Рудаков
Фото: abc.net.au
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