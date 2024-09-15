«Пусть ВСУ оставят их себе»: Апти Алаудинов поставил крест на группе чеченских бойцов — такой позор смывается только кровью

11:30, 15 сен 2024

Генерал-майор Апти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат», сделал резонансное заявление, отказавшись содействовать обмену бывших бойцов своего отряда, попавших в плен.

Алаудинов четко обозначил свою позицию, проведя грань между теми, кто попал в плен в ходе боевых действий, и солдатами, добровольно сдавшимися противнику. По мнению генерал-майора, для чеченского воина добровольная капитуляция является несмываемым позором, который может быть искуплен только кровью.

Командир спецназа недвусмысленно дал понять, что военнослужащие, сознательно выбравшие плен, не могут рассчитывать на включение в списки для обмена пленными. Это заявление прозвучало в ответ на распространяемые украинской стороной видеообращения, в которых пленные чеченцы призывали Алаудинова способствовать их освобождению.

«Прошу украинских военных больше не беспокоить меня по этому вопросу. Можете оставить этих бойцов себе», — такими словами генерал-майор подытожил свою позицию в личном блоге.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: соцсети

Видео: Апти Алаудинов "АХМАТ"