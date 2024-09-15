12:00, 15 сен 2024

Накануне стало известно о гибели двух военнослужащих с позывными Эрнест и Гудвин. По информации, распространенной в социальных сетях, смерть бойцов могла быть связана с их конфликтом с вышестоящим командованием.

Сообщается, что военнослужащие выступили с обвинениями в адрес руководства, заявляя о фактах коррупции, незаконного оборота наркотических веществ и даже о возможном сотрудничестве некоторых офицеров с иностранными разведывательными службами. После этих заявлений, по утверждению источников, Эрнеста и Гудвина отправили на задание, которое фактически оказалось для них смертельным.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов отреагировал на эти тревожные сообщения, инициировав тщательное расследование обстоятельств гибели военнослужащих. Он заверил, что если информация подтвердится, виновные понесут строгое наказание.

Стоит отметить, что оба погибших бойца имели значительный боевой опыт и пользовались уважением среди сослуживцев. «Гудвин», известный как Дмитрий Лысаковский, ранее возглавлял подразделение воздушной разведки ДНР и участвовал в конфликте на Донбассе с 2014 года. Начав свой путь с оказания гуманитарной помощи, он впоследствии стал активным участником боевых действий. «Эрнест» служил в составе первой Славянской отдельной механизированной бригады и сумел создать эффективную команду из 29 высококвалифицированных специалистов.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Соцсети Эрнеста и Гудвина