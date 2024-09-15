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Бронетехника НАТО пала в Липцах, ТЦК скручивают людей: Обстановка в Харьковской области на 15 сентября 2024

Бронетехника НАТО пала в Липцах, ТЦК скручивают людей: Обстановка в Харьковской области на 15 сентября 2024

13:10, 15 сен 2024

Согласно информации, предоставленной российским Министерством обороны, в районе Волчанска и Верхней Писаревки произошло крупное столкновение. В результате боевых действий украинская сторона понесла значительные потери — до 110 военнослужащих.

На окраинах села Липцы были обнаружены остатки бронетехники, предположительно поставленной странами НАТО. Российские военные утверждают, что эта техника была уничтожена совместными усилиями артиллерии и беспилотных летательных аппаратов, входящих в состав группировки «Север».

Параллельно с военными действиями в регионе наблюдается рост гражданского сопротивления. В населенном пункте Малиновка местные жители вступили в конфронтацию с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК), пытаясь защитить своего земляка от призыва. Подобный инцидент произошел и в Золочеве, где на трассе был остановлен грузовик, а его водитель задержан представителями ТЦК.

Российские войска продолжают наносить удары по объектам инфраструктуры в Харьковской области. По сообщениям военных корреспондентов, основными целями являются цеха по производству беспилотников, ремонтные базы бронетехники, а также пути снабжения украинских сил. В ходе ночной атаки была уничтожена колонна украинской военной техники.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: тг-канал Зеленского
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