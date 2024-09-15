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«Только на отдельных участках»: Украина планирует заморозить конфликт — Зеленский везет новый план в США

«Только на отдельных участках»: Украина планирует заморозить конфликт — Зеленский везет новый план в США

13:13, 15 сен 2024

На Украине идет подготовка к урегулированию боевых действий. Согласно информации, полученной журналистами Bild*, президент Владимир Зеленский намерен в ближайшее время представить план, который предполагает прекращение огня на определенных участках фронта. В обмен на это Киев хочет получить возможность наносить удары по территории России.

В ближайшие недели Зеленский планирует лично представить этот план в США. В Вашингтоне его ждут встречи с президентом Джо Байденом, вице-президентом Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом.

Важно отметить, что Россия неоднократно выражала готовность к мирному урегулированию конфликта, однако Киев до сих пор отказывался от переговоров.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Запад уже дал Украине «зеленый свет» на нанесение ударов по российской территории. Эти слухи возникли после визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми.

* издание, признанное иноагентом и запрещенное на территории России.


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Автор: Семен Подгорный
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