13:13, 15 сен 2024

На Украине идет подготовка к урегулированию боевых действий. Согласно информации, полученной журналистами Bild*, президент Владимир Зеленский намерен в ближайшее время представить план, который предполагает прекращение огня на определенных участках фронта. В обмен на это Киев хочет получить возможность наносить удары по территории России.

В ближайшие недели Зеленский планирует лично представить этот план в США. В Вашингтоне его ждут встречи с президентом Джо Байденом, вице-президентом Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом.

Важно отметить, что Россия неоднократно выражала готовность к мирному урегулированию конфликта, однако Киев до сих пор отказывался от переговоров.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Запад уже дал Украине «зеленый свет» на нанесение ударов по российской территории. Эти слухи возникли после визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми.

* издание, признанное иноагентом и запрещенное на территории России.





Автор: Семен Подгорный