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Дальнобойные ракеты Storm Shadows оказались бесполезны для ВСУ: Российские установки РЭБ глушат GPS

Дальнобойные ракеты Storm Shadows оказались бесполезны для ВСУ: Российские установки РЭБ глушат GPS

14:24, 15 сен 2024

На фоне продолжающихся дебатов о возможности применения Украиной британских ракет Storm Shadows для ударов вглубь российской территории, американские СМИ выявили потенциальную проблему, которая может значительно снизить эффективность этого оружия.

Согласно информации, опубликованной в The Times, российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) способны успешно подавлять сигналы GPS, используемые ракетами Storm Shadows для наведения на цель. Это означает, что дорогостоящие ракеты, стоимость которых исчисляется миллионами долларов, могут не достичь своих целей.

«Российская РЭБ сделала GPS бесполезной. Они глушат ее. Поэтому приходится использовать другой набор данных, который принадлежит американцам», — говорится в статье.

Для обеспечения эффективности Storm Shadows в руках украинских военных, США должны регулярно предоставлять им разведывательные данные. Технология разведки засекречена, но, вероятно, речь идет о картографировании местности.

Справка: Storm Shadow — это британские крылатые ракеты с дальностью поражения от 250 до 560 км (в зависимости от модификации), которые поставляются Украине с мая 2023 года. Летом того же года Париж также передал Киеву французский аналог этой ракеты под названием SCALP.

Стоит отметить, что президент США Джо Байден пока не дал согласия на использование ракет большой дальности для ударов по целям на территории России. Он заявил, что рассмотрит этот вопрос после того, как увидит «победный план» президента Украины Владимира Зеленского.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: afp
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