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«Все деньги сгорят»: Украина может остаться без военной помощи из-за разногласий в Конгрессе США

«Все деньги сгорят»: Украина может остаться без военной помощи из-за разногласий в Конгрессе США

15:39, 15 сен 2024

Согласно недавнему заявлению представителя Пентагона Патрика Райдера, озвученному в интервью изданию The Hill, резерв средств для поддержки Украины стремительно тает. На данный момент в распоряжении США осталось менее 6 миллиардов долларов, предназначенных для помощи Киеву. Эта сумма выглядит особенно скромно на фоне масштабных затрат украинской стороны, которые, по оценкам некоторых СМИ, достигают более 3 миллиардов долларов ежемесячно только на закупку вооружений.

Весной этого года президент Байден подписал закон, предусматривающий выделение Украине внушительной суммы в 61 миллиард долларов. Однако эти средства распределялись постепенно, в рамках программы Presidential Drawdown Authority (PDA). Суть программы заключалась в том, что вооружение изымалось из арсеналов американской армии и направлялось для нужд Вооруженных сил Украины.

За время конфликта США передали Киеву более 60 пакетов военной помощи. К марту 2024 года общая сумма американской поддержки Украины достигла колоссальной цифры в 113 миллиардов долларов. Однако теперь будущее этой помощи оказалось под вопросом.

Ключевым фактором в этой ситуации выступает позиция Конгресса США. Если законодатели не продлят полномочия Министерства обороны на новый финансовый год, Украина рискует остаться без столь необходимой ей поддержки.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: тг-канал Зеленского
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