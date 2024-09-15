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«Нужна красивая картинка»: Сырский снимает подразделения с Харьковского направления и перебрасывает под Курск — ВСУ не хватает резервов

«Нужна красивая картинка»: Сырский снимает подразделения с Харьковского направления и перебрасывает под Курск — ВСУ не хватает резервов

23:38, 15 сен 2024

Согласно информации, полученной из источников в Генеральном штабе ВСУ, командование украинской армии проводит масштабную передислокацию войск, направляя дополнительные силы в Курскую область.

Эти действия происходят на фоне недавнего контрнаступления российских войск в данном регионе, начавшегося 10 сентября. За короткий промежуток времени под контроль ВС РФ перешло более десяти населенных пунктов, что существенно изменило оперативную обстановку на этом участке фронта.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на значительные потери, принял решение о продолжении операции в Курской области, сообщает украинский Telegram-канал «Резидент». Эксперты связывают это с политическими мотивами: президенту Владимиру Зеленскому необходимо продемонстрировать успехи украинской армии перед предстоящим визитом в США.

Особое внимание уделяется поселку Любимовка, который считается ключевым стратегическим пунктом. Украинское командование направляет туда значительные резервы, несмотря на большие потери в технике и живой силе. Аналитики отмечают, что установление контроля над Любимовкой российскими войсками может привести к серьезным проблемам со снабжением для северной группировки ВСУ.

Для усиления позиций в Курской области украинское командование перебрасывает подразделения с Харьковского направления.

На фоне этих событий президент Зеленский готовится к визиту в США. По информации западных СМИ, он планирует представить документ, предполагающий прекращение огня на некоторых участках фронта.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: Zelenskiy / Official
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