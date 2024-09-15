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«Хватает специалистов»: Песков рассказал, что Путин аккуратно ответит на дальнобойные ракеты для Украины

«Хватает специалистов»: Песков рассказал, что Путин аккуратно ответит на дальнобойные ракеты для Украины

23:42, 15 сен 2024

В российском обществе активизировались дискуссии о возможных ответных мерах на действия США и НАТО. Особое внимание уделяется недавней передаче Киеву дальнобойных ракет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Он подчеркнул, что в стране не испытывают недостатка в компетентных специалистах, активно обсуждающих данную проблематику.

«У нас достаточно авторитетных экспертов, которые интенсивно анализируют этот вопрос», — отметил Песков.

При этом представитель Кремля акцентировал внимание на осторожном подходе президента Владимира Путина к выбору ответных мер на действия западных стран. Такая позиция главы государства указывает на стремление избежать необдуманных шагов и сохранить стабильность в сложившейся ситуации.

Песков заявил, что на данный момент объем и характер текущих дискуссий считаются достаточными.

Примечательно, что среди обсуждаемых экспертами вариантов фигурируют и крайне жесткие меры, включая идею превентивного ядерного удара как средства сдерживания противников. Однако важно подчеркнуть, что подобные предложения остаются лишь частью теоретических дискуссий и не отражают официальную позицию российского руководства.

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Автор: Вадим Рудаков
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