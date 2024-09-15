«Все расширится»: В Германии предупредили Запад о точке невозврата после ударов ВСУ вглубь России
23:47, 15 сен 2024
Военные эксперты и политические деятели всё чаще обращают внимание на потенциальные риски, связанные с поставками современного вооружения. Недавно свою точку зрения по этому вопросу высказал Харальд Куят, бывший генерал бундесвера, чьи слова были опубликованы в немецком издании Neuen Osnabrücker Zeitung.
Куят выразил серьезную обеспокоенность возможными последствиями предоставления Украине дальнобойного оружия, способного достигать целей в глубине российской территории. По мнению эксперта, такой шаг может привести к значительному обострению ситуации.
В своём выступлении Куят призвал западные страны проявлять максимальную осторожность в вопросах военной помощи Украине. Он настоятельно рекомендовал воздержаться от действий, которые могут быть восприняты как пересечение «красных линий», установленных российской стороной. По мнению генерала, это поможет избежать необратимой эскалации конфликта.
Важно отметить, что позиция Куята находит отклик в высших политических кругах Германии. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц недавно заявил о своём намерении добиться запрета на использование немецкого дальнобойного оружия против территории России.
Тем временем, президент России Владимир Путин также высказался по данному вопросу. Он подчеркнул, что решение западных стран о предоставлении Украине возможности наносить удары по российской территории будет расцениваться как прямое участие этих государств в конфликте.
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