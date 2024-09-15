23:47, 15 сен 2024

Военные эксперты и политические деятели всё чаще обращают внимание на потенциальные риски, связанные с поставками современного вооружения. Недавно свою точку зрения по этому вопросу высказал Харальд Куят, бывший генерал бундесвера, чьи слова были опубликованы в немецком издании Neuen Osnabrücker Zeitung.

Куят выразил серьезную обеспокоенность возможными последствиями предоставления Украине дальнобойного оружия, способного достигать целей в глубине российской территории. По мнению эксперта, такой шаг может привести к значительному обострению ситуации.

«Увеличение возможностей Украины по нанесению ударов по стратегически важным объектам России неизбежно повысит риск расширения масштабов конфликта», — подчеркнул бывший военачальник.

В своём выступлении Куят призвал западные страны проявлять максимальную осторожность в вопросах военной помощи Украине. Он настоятельно рекомендовал воздержаться от действий, которые могут быть восприняты как пересечение «красных линий», установленных российской стороной. По мнению генерала, это поможет избежать необратимой эскалации конфликта.

Важно отметить, что позиция Куята находит отклик в высших политических кругах Германии. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц недавно заявил о своём намерении добиться запрета на использование немецкого дальнобойного оружия против территории России.

Тем временем, президент России Владимир Путин также высказался по данному вопросу. Он подчеркнул, что решение западных стран о предоставлении Украине возможности наносить удары по российской территории будет расцениваться как прямое участие этих государств в конфликте.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: eurasiantimes.com