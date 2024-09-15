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Черная кошка выбежала на дорогу поперек кортежа Путина — в последний момент свернула в верную сторону

Черная кошка выбежала на дорогу поперек кортежа Путина — в последний момент свернула в верную сторону

23:53, 15 сен 2024

В минувшие выходные произошел необычный инцидент, привлекший внимание общественности и СМИ. Главным действующим лицом этого происшествия стала обычная черная кошка, внезапно оказавшаяся на пути президентского кортежа. Это событие было запечатлено на видео и быстро разлетелось по социальным сетям.

Случай произошел, когда кортеж президента России Владимира Путина двигался по одной из улиц. Внезапно из-за угла выбежала черная кошка, явно намереваясь пересечь дорогу. Животное, по-видимому, не ожидало встретить на своем пути вереницу автомобилей и, оказавшись на проезжей части, на мгновение застыло в нерешительности.

Несколько секунд кошка колебалась, словно оценивая ситуацию. Затем, увидев приближающийся президентский лимузин, животное приняло, как выразился журналист Павел Зарубин, «единственно верное решение». Вместо того чтобы продолжить свой путь через дорогу, кошка резко развернулась и бросилась обратно, скрывшись в зелени газона.

Видео этого забавного эпизода было опубликовано Павлом Зарубиным, журналистом телеканала «Россия», в его Telegram-канале. Он назвал этот момент «самым забавным кадром недели», и его мнение разделили многие пользователи сети.

Интересно отметить, что этот случай вызвал не только улыбки, но и породил дискуссии о суевериях. Многие вспомнили старинное поверье о черных кошках, пересекающих дорогу. Согласно этому суеверию, такая встреча может принести несчастье. Однако в данном случае кошка так и не пересекла путь кортежа, что дало повод для шуток и ироничных комментариев.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: скриншот видео
Видео: Павел Зарубин
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