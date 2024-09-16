«Сидят в подвале»: жительница Курской области рассказала о зверствах ВСУ — держат мирных граждан под замком
00:01, 16 сен 2024
Нина Девятилова, жительница Суджанского района Курской области, поделилась шокирующей информацией с журналистами ТАСС. По ее словам, гражданское население оказалось в крайне уязвимом положении.
Она утверждает, что военнослужащие препятствуют свободному передвижению мирных граждан.
Ситуация осложняется сообщениями о случаях применения оружия против гражданских лиц. В селе Плехово, по словам очевидцев, произошел трагический инцидент — мужчина, просто шедший по улице, погиб от выстрелов.
Эскалация конфликта в регионе началась 6 августа, когда украинские военные формирования пересекли государственную границу и вошли на территорию Суджанского района.
По данным Министерства обороны РФ, в ходе боевых действий в Курской области потери украинской стороны составили более 13 тысяч военнослужащих.
10 сентября российские войска начали масштабную контрнаступательную операцию в районе Курска. В результате этих действий под контроль российских сил перешло более десяти населенных пунктов.
Читайте также:«Нужна красивая картинка»: Сырский снимает подразделения с Харьковского направления и перебрасывает под Курск — ВСУ не хватает резервов