00:01, 16 сен 2024

Нина Девятилова, жительница Суджанского района Курской области, поделилась шокирующей информацией с журналистами ТАСС. По ее словам, гражданское население оказалось в крайне уязвимом положении.

«Люди вынуждены прятаться в подвалах, не имея возможности покинуть эти укрытия», — сообщила Нина.

Она утверждает, что военнослужащие препятствуют свободному передвижению мирных граждан.

Ситуация осложняется сообщениями о случаях применения оружия против гражданских лиц. В селе Плехово, по словам очевидцев, произошел трагический инцидент — мужчина, просто шедший по улице, погиб от выстрелов.

Эскалация конфликта в регионе началась 6 августа, когда украинские военные формирования пересекли государственную границу и вошли на территорию Суджанского района.

По данным Министерства обороны РФ, в ходе боевых действий в Курской области потери украинской стороны составили более 13 тысяч военнослужащих.

10 сентября российские войска начали масштабную контрнаступательную операцию в районе Курска. В результате этих действий под контроль российских сил перешло более десяти населенных пунктов.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Zelenskiy / Official