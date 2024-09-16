09:32, 16 сен 2024

Александр Меркурис, британский военный аналитик, высказал мнение о том, что украинские вооруженные силы вряд ли смогут удержать контроль над Покровском. В своем анализе, опубликованном РИА Новости, эксперт подчеркнул критическую уязвимость оборонительных позиций города.

«Вокруг Покровска отсутствует необходимая оперативная глубина, что делает его оборону практически невозможной», — заявил Меркурис.

Особую значимость Покровску придает его роль крупного транспортного узла. Через город проходит важная железнодорожная магистраль, связывающая подконтрольные Киеву Краматорск и Славянск с остальной частью страны. Потеря контроля над этим стратегическим пунктом может серьезно осложнить логистику украинских сил в регионе.

Меркурис отметил успешное продвижение российских войск в направлении Покровска. По его оценкам, численное превосходство российских сил над украинскими защитниками города создает дополнительное преимущество наступающей стороне.

«Ситуация для Украины ухудшается с каждым днем», — подытожил аналитик.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Telegram-канал Зеленского