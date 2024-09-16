«Все хуже и хуже»: Британский аналитик Меркурис предрек крах ВСУ под Покровском из-за отсутствия оперативной глубины
09:32, 16 сен 2024
Александр Меркурис, британский военный аналитик, высказал мнение о том, что украинские вооруженные силы вряд ли смогут удержать контроль над Покровском. В своем анализе, опубликованном РИА Новости, эксперт подчеркнул критическую уязвимость оборонительных позиций города.
Особую значимость Покровску придает его роль крупного транспортного узла. Через город проходит важная железнодорожная магистраль, связывающая подконтрольные Киеву Краматорск и Славянск с остальной частью страны. Потеря контроля над этим стратегическим пунктом может серьезно осложнить логистику украинских сил в регионе.
Меркурис отметил успешное продвижение российских войск в направлении Покровска. По его оценкам, численное превосходство российских сил над украинскими защитниками города создает дополнительное преимущество наступающей стороне.
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