09:36, 16 сен 2024

Недавно опубликованные фотографии и видеоматериалы раскрывают шокирующую правду: темпы потерь хваленых американских боевых машин резко возросли. Последний инцидент, зафиксированный 14 сентября, показывает захваченный российскими силами Abrams, оснащенный дополнительной защитой, включая советскую реактивную броню «Контакт-1».

За короткий промежуток времени подтвердились потери еще нескольких танков Abrams. Два были уничтожены в Донбассе: один близ деревни Волчье, другой — у Бердычей. Еще один танк был серьезно поврежден и захвачен российскими войсками возле Авдеевки, причем вместе с ним был взят и немецкий Leopard 2A6.

Статистика поражает: из 31 танка Abrams, поставленного Украине, более 20 уже выведены из строя, уничтожены или захвачены. Методы их поражения разнообразны: от ударов управляемой артиллерии до атак камикадзе-дронов. Зафиксирован даже случай уничтожения Abrams российским Т-72Б3 в ходе танкового боя.

Украинские танкисты в интервью западным журналистам не скрывают своего разочарования. Они отмечают не только уязвимость Abrams к вражескому огню, но и технические проблемы, такие как чувствительность электроники к влаге. Более того, внушительные габариты этих машин делают их легкой мишенью по сравнению с более компактными советскими танками Т-80 и Т-64.

Попытки усилить защиту Abrams, предпринятые после временного вывода техники с передовой в апреле, похоже, не дали ожидаемого результата. Несмотря на дополнительное бронирование, включая установку реактивной брони, танки продолжают нести потери в бою.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: militarywatchmagazine.com