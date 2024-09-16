«Сафари обломалось»: Наемники из США и Великобритании сбежали из-под Курска через неделю
09:55, 16 сен 2024
Согласно информации, полученной от командира разведгруппы спецназа «Ахмат», иностранные наемники, прибывшие на поддержку украинских сил, спешно покинули зону боевых действий всего через неделю после начала операции.
6 августа произошло вторжение в Курскую область, в которой приняли участие бойцы частных военных компаний (ЧВК) из США и Великобритании. Среди них были представители известных организаций, включая американскую Forward Observation Group и ряд британских компаний. Эти профессиональные военные, очевидно, ожидали совершенно иных условий работы.
Интересно, что некоторые наемники открыто выражали свое недовольство в социальных сетях. Один из них жаловался на несоответствие обещанных условий реальной ситуации на поле боя.
По мнению российского военного специалиста, иностранные наемники оказались не готовы к реальностям современного конфликта в данном регионе.
Важно отметить, что роль иностранных наемников в структуре украинских вооруженных сил отличается от роли местных бойцов. Их берегут и используют преимущественно для выполнения специализированных задач. Это включает в себя разведку, диверсионные операции, снайперскую работу и участие в специальных подразделениях.