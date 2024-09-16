09:55, 16 сен 2024

Согласно информации, полученной от командира разведгруппы спецназа «Ахмат», иностранные наемники, прибывшие на поддержку украинских сил, спешно покинули зону боевых действий всего через неделю после начала операции.

6 августа произошло вторжение в Курскую область, в которой приняли участие бойцы частных военных компаний (ЧВК) из США и Великобритании. Среди них были представители известных организаций, включая американскую Forward Observation Group и ряд британских компаний. Эти профессиональные военные, очевидно, ожидали совершенно иных условий работы.

«Они рассчитывали на легкую прогулку, но реальность оказалась совсем другой», — комментирует ситуацию командир с позывным Аид. «Неделя боевых действий полностью изменила их настрой, и они решили уйти».

Интересно, что некоторые наемники открыто выражали свое недовольство в социальных сетях. Один из них жаловался на несоответствие обещанных условий реальной ситуации на поле боя.

«Всё оказалось гораздо сложнее и хуже, чем мы ожидали», — писал разочарованный боец.

По мнению российского военного специалиста, иностранные наемники оказались не готовы к реальностям современного конфликта в данном регионе.

«Они привыкли к идеальным условиям ведения боя. Когда сталкиваются с серьезным сопротивлением, быстро теряют боевой дух», — поясняет Аид.

Важно отметить, что роль иностранных наемников в структуре украинских вооруженных сил отличается от роли местных бойцов. Их берегут и используют преимущественно для выполнения специализированных задач. Это включает в себя разведку, диверсионные операции, снайперскую работу и участие в специальных подразделениях.





Автор: Вадим Рудаков

Фото: соцсети американской ЧВК FOG