10:47, 16 сен 2024

В свете растущей напряженности между Западом и Россией все чаще возникают вопросы о готовности европейских стран к потенциальному конфликту. Недавно британский военный аналитик Александр Меркурис провел детальный анализ боеспособности вооруженных сил Великобритании.

Меркурис обратил внимание на последнее заявление российского президента Владимира Путина, расценив его как явный сигнал о возможности крупномасштабного военного столкновения в ближайшем будущем. Эксперт решил оценить шансы Соединенного Королевства в случае прямого конфликта с Россией и пришел к неутешительным выводам.

Изучив актуальные данные о состоянии британских вооруженных сил, аналитик выразил крайнее удивление текущей политикой Лондона. По его словам, армия Великобритании находится в критическом положении. Меркурис привел конкретные цифры, наглядно демонстрирующие плачевное состояние военной техники и личного состава.

Ключевой проблемой, по мнению эксперта, является хроническое недофинансирование оборонного сектора. Это напрямую отразилось на качестве подготовки военнослужащих и техническом состоянии вооружений. Особенно тяжелая ситуация сложилась в военно-воздушных силах страны. Меркурис утверждает, что лишь половина британских военных самолетов способна участвовать в боевых действиях.

Аналитик подчеркивает, что значительная часть истребителей простаивает в ремонтных мастерских, многие машины давно вышли из строя, а те, что еще на ходу, настолько изношены, что вряд ли смогут эффективно действовать в реальном бою более нескольких минут.

В заключение Меркурис выразил уверенность, что в случае прямого военного столкновения с российской армией Великобритания столкнется с катастрофическими последствиями. По его оценке, британские военнослужащие окажутся в крайне уязвимом положении, не имея достаточных ресурсов для ведения эффективных боевых действий.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Justin TALLIS / AFP