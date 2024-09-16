Киев всю ночь сотрясался от взрывов, схватка на месте нового прорыва границы: шахты Угледара завалили трупами, под Запорожьем обострение — сводки от военкоров на 16 сентября

11:34, 16 сен 2024

Российские силы провели массированную атаку беспилотниками «Герань» на различные регионы Украины. Серия взрывов прогремела в Фастове, Белой Церкви, Обухове и даже в самой столице, Киеве. Кроме того, под удар попали объекты ВСУ в Днепропетровской, Каневской, Винницкой, Хмельницкой и Житомирской областях. Об этом сообщает ТГ-канал «Два Майора».

Тем временем, в Курской области России ситуация остается крайне напряженной. Вооруженные силы РФ продолжают наступательные действия в Суджанском районе, сжимая кольцо с востока и запада. Однако небольшой группе украинских военных удалось преодолеть государственную границу в Глушковском районе. Ожесточенные бои разгорелись в районе поселка Веселое, где российские силы прилагают все усилия, чтобы не допустить закрепления противника на новых позициях.

На фронтах в Харьковской и Донецкой областях также наблюдается активизация боевых действий. Российские войска расширили зону контроля в районе Синьковки и Песчаного под Купянском. В районе Часова Яра продолжается сжатие флангов в направлении канала «Северский Донец-Донбасс». Покровск остается горячей точкой, где происходит медленное, но неуклонное продвижение российских сил.

Особенно тяжелая ситуация сложилась для украинских войск в районе Угледара. Российские силы расширяют зону контроля у Водяного, а позиции в шахтах подвергаются интенсивному огневому воздействию.

Запорожское направление также не осталось в стороне от эскалации. Интенсивные столкновения происходят на линии Работино-Вербовое, а на Ореховском участке фронта не прекращаются позиционные бои.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: airforcetimes.com