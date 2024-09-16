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Украинский удар по Белгороду: ракеты с кассетами летели в жилые дома, множество разрушений, есть пострадавшие — военкоры раскрыли подробности атаки

Украинский удар по Белгороду: ракеты с кассетами летели в жилые дома, множество разрушений, есть пострадавшие — военкоры раскрыли подробности атаки

13:59, 16 сен 2024

Около 6:30 утра власти Белгорода объявили о ракетной опасности, призывая граждан соблюдать меры предосторожности. Вскоре после этого в социальных сетях начали появляться видеозаписи, на которых, по утверждениям очевидцев, было запечатлено, как российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватывают приближающиеся ракеты.

Несмотря на активную работу ПВО, некоторые ракеты, возможно, достигли своих целей. Хотя официального подтверждения этой информации пока не поступало, местные жители сообщают о значительных разрушениях гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, пострадало около двадцати жилых домов, в которых взрывной волной выбило окна. Особенно серьёзный урон нанесён одному из частных домов: его крыша полностью уничтожена, хотя стены каким-то чудом устояли.

Ситуация осложнилась возникновением пожаров в нескольких районах города. Спасательные службы работают в усиленном режиме, пытаясь локализовать возгорания и оказать помощь пострадавшим. По информации военного корреспондента Евгения Поддубного, в результате атаки получили ранения восемь мирных жителей.

Эксперты не исключают возможности применения кассетных боеприпасов в ходе обстрела. Такое оружие способно вызвать обширные разрушения на значительной площади. Некоторые аналитики предполагают, что для атаки могли быть использованы реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Вампир» чешского производства, недавно поставленные Украине западными союзниками.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
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