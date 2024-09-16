14:06, 16 сен 2024

Российские вооруженные силы добились крупного успеха, установив контроль над стратегически важным населенным пунктом Борки в Суджанском районе.

После нескольких дней интенсивных боевых действий российские подразделения сумели преодолеть ожесточенное сопротивление украинских войск. Командир спецподразделения «Ахмат» подтвердил информацию о разгроме противника в селе Борки. Согласно его заявлению, значительная часть украинских военнослужащих была нейтрализована в ходе операции, лишь немногим удалось отступить. Некоторые бойцы ВСУ приняли решение сдаться в плен, избежав дальнейшего кровопролития.

Успех операции по взятию Борков приписывается совместным усилиям нескольких элитных подразделений российских вооруженных сил. Ключевую роль сыграли морские пехотинцы из 810-й бригады, а также бойцы спецназа отрядов «Сармат», «Дикая дивизия Донбасса» и «Арбат». Генерал Алаудинов лично поздравил всех участников этой успешной военной операции.

Данный тактический успех имеет важное стратегическое значение. Российские войска продолжают развивать наступление, постепенно окружая украинские подразделения в районе Суджи. В ответ на это украинское командование предпринимает попытки переломить ситуацию, организуя новые прорывы на других участках границы. Однако эти усилия пока не приносят желаемого результата.

Недавняя попытка украинских мобильных групп прорваться через границу в районе поселка Веселое закончилась неудачей. Несмотря на первоначальный успех, эти подразделения не смогли закрепиться на занятых позициях и были вынуждены отступить, понеся значительные потери.

Автор: Семен Подгорный

Фото: warsawinstitute.org