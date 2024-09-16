14:09, 16 сен 2024

В ночь на 16 сентября Украина подверглась массированной атаке со стороны российских вооруженных сил. Звуки взрывов раздавались по всей стране, от столицы до отдаленных регионов, что свидетельствует о широком охвате операции.

Киев и его окрестности оказались в эпицентре событий. Особое внимание привлек удар по аэропорту Борисполь, расположенному всего в 18 километрах от восточной границы столицы. По данным военных аналитиков, этот объект играл ключевую роль в логистике украинских вооруженных сил, что и сделало его приоритетной целью для российского командования.

Атака не ограничилась столичным регионом. Жители Кировоградской, Хмельницкой и Харьковской областей также сообщали о взрывах. Отдельно стоит отметить ракетный удар по военному аэродрому в Староконстантинове, что указывает на стремление России нарушить воздушное сообщение и логистические цепочки противника.

Особое внимание в ходе ночной операции было уделено городу Покровск. Российские войска не только нанесли ракетный удар по местам дислокации украинских сил, но и, по всей видимости, готовятся к наземному штурму. Эксперты отмечают стратегическую важность этого населенного пункта, который за время конфликта превратился в мощный логистический центр украинской армии в Донбассе.





Автор: Вадим Рудаков

Фото: Минобороны РФ