14:13, 16 сен 2024

В сети появилось видео, опубликованное РИА Новости, на котором двое украинских десантников, захваченных в плен под Курском, обращаются к киевским властям с отчаянной мольбой о спасении. На видео мужчины стоят на коленях с завязанными глазами, отвечая на вопросы российского солдата.

В ходе допроса выясняются подробности о ситуации в украинских подразделениях. На вопрос о судьбе их сослуживцев один из пленных отвечает:

«В живых мало осталось, много двухсотых».

Особенно поражает признание пленных о том, что украинская сторона не предпринимает попыток эвакуировать своих солдат — ни погибших, ни раненых.

«Двухсотых, трехсотых не забирают, их кинули всех», — говорит один из военнопленных.

Завершающий момент видео особенно эмоционален. Когда украинским бойцам предоставляется возможность обратиться к своему командованию, они взывают о помощи, прося «скорее забрать их».

Согласно предоставленной информации, пленение произошло к юго-западу от населенного пункта Нечаев в Курской области. Операцию по захвату провели бойцы мотострелкового полка 1427 ВС РФ, что указывает на активные боевые действия в этом регионе.





Автор: Вадим Рудаков

Фото: кадр из видео допроса / РИА Новости