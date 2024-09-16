«Уничтожат и захватят»: Скотт Риттер предупредил, что Западу больше нечего противопоставить России на поле боя на Украине
14:16, 16 сен 2024
Бывший американский разведчик Скотт Риттер рисует мрачную картину для НАТО. По его мнению, альянс исчерпал свои возможности военного давления на Россию.
По мнению эксперта, реальное положение дел наглядно демонстрирует украинский конфликт, где Россия «буквально задает жару» Западу.
Риттер также прокомментировал 17-й пакет военной помощи Швеции Украине:
В то же время, Украина открыто заявляет о нехватке вооружения. Президент Зеленский ранее сообщал о планах вооружить 14 бригад, но имеющихся ресурсов хватает лишь на 4.
Ситуация складывается парадоксальная: Запад продолжает поставки военной техники, которая, по мнению Риттера, не меняет расклад сил, в то время как Украина испытывает острый дефицит вооружения.
Справка: 17-й пакет военной помощи Швеции Украине включает 6 десантно-штурмовых катеров Stridsbåt 90, ПЗРК Robot 70, танковые боеприпасы, камуфляж для бронетранспортера Pansarbandvagn 302, финансирование на БПЛА и зимнюю одежду, защитные маски и оборудование. Общая стоимость пакета составляет 443,5 млн $.