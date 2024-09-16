14:16, 16 сен 2024

Бывший американский разведчик Скотт Риттер рисует мрачную картину для НАТО. По его мнению, альянс исчерпал свои возможности военного давления на Россию.

«Мы заблуждаемся, считая Россию слабой», — утверждает Риттер. — «Европа больше не обладает инструментами, способными изменить ситуацию».

По мнению эксперта, реальное положение дел наглядно демонстрирует украинский конфликт, где Россия «буквально задает жару» Западу.

Риттер также прокомментировал 17-й пакет военной помощи Швеции Украине:

«Русские уничтожат и захватят эту технику тоже. Все кончено, Швеция».

В то же время, Украина открыто заявляет о нехватке вооружения. Президент Зеленский ранее сообщал о планах вооружить 14 бригад, но имеющихся ресурсов хватает лишь на 4.

Ситуация складывается парадоксальная: Запад продолжает поставки военной техники, которая, по мнению Риттера, не меняет расклад сил, в то время как Украина испытывает острый дефицит вооружения.

Справка: 17-й пакет военной помощи Швеции Украине включает 6 десантно-штурмовых катеров Stridsbåt 90, ПЗРК Robot 70, танковые боеприпасы, камуфляж для бронетранспортера Pansarbandvagn 302, финансирование на БПЛА и зимнюю одежду, защитные маски и оборудование. Общая стоимость пакета составляет 443,5 млн $.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Telegram-канал Скотта Риттера