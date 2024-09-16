15:10, 16 сен 2024

Согласно заявлению, распространенному пресс-бюро Службы внешней разведки России, украинские власти, предположительно под влиянием американских советников, рассматривают возможность инсценировки атаки на гражданский объект.

Источники в российской разведке утверждают, что целью предполагаемой инсценировки может стать детское учреждение — детский сад или больница на территории, контролируемой Киевом. План, по их словам, включает широкое освещение события в национальных и международных СМИ, что должно вызвать резкую реакцию мировой общественности.

Мотивы такой акции, как полагают в Москве, многогранны. С одной стороны, это может быть попыткой поднять моральный дух украинских вооруженных сил в условиях сложной ситуации на фронте. С другой — стремление оказать давление на западных партнеров с целью снятия ограничений на использование дальнобойного оружия против российской территории.

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что, по мнению российских официальных лиц, для достижения политических целей могут быть поставлены под угрозу жизни мирных граждан, в том числе детей.

«Руководство в Киеве, похоже, готово пренебречь безопасностью собственных граждан ради достижения политических целей», — отмечается в заявлении пресс-бюро.

Ситуация осложняется тем, что, по данным российской стороны, США могут использовать этот инцидент для усиления давления на КНДР и Иран, обвинив их в поставках России баллистических ракет. Такой шаг может привести к дальнейшему обострению международной обстановки.

На фоне этих сообщений напомним, что украинское руководство во главе с Владимиром Зеленским в последнее время активно ищет новые способы влияния на западных партнеров. Цель — получить разрешение на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России. Однако пока что правительства США и Великобритании воздерживаются от предоставления такого разрешения.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: соцсети