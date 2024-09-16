Командир разведгруппы «Ахмата»: ВСУ в Курской области поменяли несколько тактик за четыре недели
15:22, 16 сен 2024
Согласно информации, полученной от командира разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид, украинские военные не придерживаются единой стратегии, а активно экспериментируют с различными подходами.
Изначально украинские подразделения использовали так называемую тактику «цветка». Суть этого метода заключается в тщательном исследовании линии обороны противника с целью обнаружения уязвимых участков.
Однако вскоре стратегия изменилась. На смену осторожному прощупыванию пришла более агрессивная тактика механизированного клина. Украинское командование задействовало значительные силы бронетехники, включая танковые колонны, стремясь максимально быстро прорвать оборону и продвинуться вглубь российской территории. Этот подход, однако, оказался весьма затратным. По словам Аида, только за первые три дня боев российским силам удалось уничтожить 72 единицы украинской техники.
Столкнувшись с серьезными потерями в бронетехнике, украинские военные вновь изменили тактику. Теперь они перешли к методу, который Аид образно назвал «гармошкой». Эта стратегия предполагает продвижение небольшими группами, где передовые штурмовые отряды сменяются группами закрепления. Такой подход позволяет минимизировать потери и более эффективно использовать преимущества мобильных групп.
Читайте также:Разведка установила: Киев готовит инсценировку «российского» ракетного удара по детскому учреждению