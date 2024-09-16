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Командир разведгруппы «Ахмата»: ВСУ в Курской области поменяли несколько тактик за четыре недели

Командир разведгруппы «Ахмата»: ВСУ в Курской области поменяли несколько тактик за четыре недели

15:22, 16 сен 2024

Согласно информации, полученной от командира разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид, украинские военные не придерживаются единой стратегии, а активно экспериментируют с различными подходами.

Изначально украинские подразделения использовали так называемую тактику «цветка». Суть этого метода заключается в тщательном исследовании линии обороны противника с целью обнаружения уязвимых участков.

«Ты прощупываешь ее, ищешь участок, где тонко, и прорываешься», — пояснил Аид.

Однако вскоре стратегия изменилась. На смену осторожному прощупыванию пришла более агрессивная тактика механизированного клина. Украинское командование задействовало значительные силы бронетехники, включая танковые колонны, стремясь максимально быстро прорвать оборону и продвинуться вглубь российской территории. Этот подход, однако, оказался весьма затратным. По словам Аида, только за первые три дня боев российским силам удалось уничтожить 72 единицы украинской техники.

Столкнувшись с серьезными потерями в бронетехнике, украинские военные вновь изменили тактику. Теперь они перешли к методу, который Аид образно назвал «гармошкой». Эта стратегия предполагает продвижение небольшими группами, где передовые штурмовые отряды сменяются группами закрепления. Такой подход позволяет минимизировать потери и более эффективно использовать преимущества мобильных групп.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: тг-канал Зеленского
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