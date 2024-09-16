Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Путин увеличил численность Вооруженных сил России до 1,5 млн военнослужащих

Путин увеличил численность Вооруженных сил России до 1,5 млн военнослужащих

21:25, 16 сен 2024

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому численность Вооруженных сил страны значительно возрастет.

Согласно документу, общая штатная численность российских Вооруженных сил теперь составит 2 389 130 человек. Это существенное увеличение по сравнению с предыдущими показателями. Особо стоит отметить, что из этого числа 1,5 миллиона будут являться непосредственно военнослужащими, составляя ядро боевой мощи армии.

Интересно, что данное решение принято всего через несколько месяцев после предыдущего увеличения численности войск. В декабре 2023 года президент уже подписывал подобный указ, тогда общая численность Вооруженных сил была установлена на уровне 2 209 130 человек.

Текст указа, закрепляющий эти изменения, уже доступен для ознакомления на официальном портале правовой информации.

«Хватает специалистов»: Песков рассказал, что Путин аккуратно ответит на дальнобойные ракеты для Украины

Читайте также:

«Хватает специалистов»: Песков рассказал, что Путин аккуратно ответит на дальнобойные ракеты для Украины
Автор: Семен Подгорный
Читайте также

Путин подписал указ о выплатах семьям погибших сотрудников Следственного комитета в зоне СВО
Политика в Башкирии
Путин подписал указ о выплатах семьям погибших сотрудников Следственного комитета в зоне СВО
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
Россия/мир
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
Путин призвал резервистов на военные сборы в 2024 году
Политика в Башкирии
Путин призвал резервистов на военные сборы в 2024 году
Министр обороны России объявил о масштабных изменениях в армии
Политика в Башкирии
Министр обороны России объявил о масштабных изменениях в армии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok