Путин увеличил численность Вооруженных сил России до 1,5 млн военнослужащих

21:25, 16 сен 2024

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому численность Вооруженных сил страны значительно возрастет.

Согласно документу, общая штатная численность российских Вооруженных сил теперь составит 2 389 130 человек. Это существенное увеличение по сравнению с предыдущими показателями. Особо стоит отметить, что из этого числа 1,5 миллиона будут являться непосредственно военнослужащими, составляя ядро боевой мощи армии.

Интересно, что данное решение принято всего через несколько месяцев после предыдущего увеличения численности войск. В декабре 2023 года президент уже подписывал подобный указ, тогда общая численность Вооруженных сил была установлена на уровне 2 209 130 человек.

Текст указа, закрепляющий эти изменения, уже доступен для ознакомления на официальном портале правовой информации.

Автор: Семен Подгорный