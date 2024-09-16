Прошел четыре «химии»: Отара Кушанашвили готовят к операции по удалению раковой опухоли — состоится в октябре

21:34, 16 сен 2024

Известный телеведущий и журналист Отар Кушанашвили продолжает свою борьбу с онкологическим заболеванием. В начале октября ему предстоит пройти третью операцию по удалению злокачественной опухоли из брюшной полости. Несмотря на тяжелое испытание, Кушанашвили не теряет бодрости духа и решимости победить болезнь.

О состоянии здоровья звезды рассказал его близкий друг, музыкальный критик Владимир Полупанов. Он отметил, что недавно виделся с Отаром, и тот полон оптимизма. Кушанашвили уже прошел четыре сеанса химиотерапии и активно готовится к предстоящей операции.

Напомним, что страшный диагноз был поставлен Отару Кушанашвили в конце июня этого года. После экстренной госпитализации в реанимацию ему провели две операции и назначили курс химиотерапии.

Автор: Алия Карачурина

Фото: соцсети