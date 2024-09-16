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Военные специалисты РФ изучают детали ракеты Storm Shadow — Украина не успеет получить свое разрешение на удары вглубь России

Военные специалисты РФ изучают детали ракеты Storm Shadow — Украина не успеет получить свое разрешение на удары вглубь России

21:38, 16 сен 2024

В распоряжение российских военных специалистов попал образец современной высокоточной ракеты, применяемой украинскими вооруженными силами. Эксперты провели тщательное исследование этого вооружения, уделив особое внимание его конструктивным особенностям и принципам действия.

Инженеры сосредоточились на изучении хвостовой части ракеты, где расположены ключевые компоненты, обеспечивающие ее поражающую способность. Здесь находятся промежуточный заряд и детонатор, инициирующие подрыв основного боевого заряда. Кроме того, для преодоления усиленных оборонительных сооружений, в этой части установлен дополнительный элемент — предзаряд, формирующий при столкновении с целью направленную кумулятивную струю.

Механизм действия ракеты основан на последовательном срабатывании ее компонентов. Сначала небольшой термический поток пробивает отверстие в преграде. Затем через него проникает основная часть ракеты, после чего происходит детонация главного заряда. Такая конструкция позволяет эффективно поражать даже хорошо защищенные объекты и личный состав внутри укреплений, считавшихся ранее неуязвимыми.

Российские специалисты полагают, что полученные в ходе исследования данные помогут разработать эффективные меры противодействия этому вооружению. Они рассчитывают найти способы нейтрализации главных преимуществ ракеты, снизив тем самым ее боевую эффективность.

Стоит отметить, что хотя Великобритания официально не санкционировала применение поставленных ею дальнобойных ракет для ударов по территории России, украинские военные регулярно используют ракеты Storm Shadow для обстрелов Донбасса и других российских регионов.

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Автор: Вадим Рудаков
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