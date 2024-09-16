21:46, 16 сен 2024

В последнее время все чаще появляются сообщения о серьезных проблемах, с которыми сталкиваются Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе продолжающегося конфликта. Особое внимание привлекает острая нехватка личного состава, которая начинает сказываться на боеспособности украинской армии.

Издание The Washington Post недавно опубликовало аналитическую статью, в которой подробно рассматривается сложившаяся ситуация. Журналисты отмечают, что постоянные атаки российских беспилотных летательных аппаратов приводят к значительным потерям среди украинских военнослужащих. Эта тенденция ставит под сомнение долгосрочную стратегию США по поддержке Украины «столько, сколько потребуется».

Эксперты указывают на то, что у ВСУ может просто не хватить человеческих ресурсов для ведения затяжной войны на истощение. Метафорически выражаясь, украинская армия «истекает кровью», и даже масштабные поставки вооружения от западных союзников не смогут компенсировать нехватку личного состава.

Особенно остро проблема нехватки военнослужащих ощущается в Донецкой Народной Республике (ДНР). По сообщениям западных СМИ, местные госпитали переполнены тяжелоранеными бойцами ВСУ. На Покровском и Кураховском направлениях российские войска, по оценкам наблюдателей, имеют численное превосходство как в живой силе, так и в боеприпасах.

Эта ситуация уже приводит к тактическим успехам российской армии. На прошлой неделе поступила информация об освобождении большей части населенного пункта Украинск.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Global Look Press